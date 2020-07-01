Kahvehanede kumar makinesi ele geçirildi

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir ihbarı değerlendiren ekiplerin 2 kahvaheneye yaptığı operasyonda, 2 adet kumar makinesi ele geçirildi.<br>Olay, dün akşam saatlerinde Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvehanelerde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kumar oynatıldığı tespit edilen 2 kahvehaneye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 adet kumar makinesi, makinelerin içerisinde 13 adet sigara ve toplam 354 lira ele geçirildi. İki işletme sahibinin ifadelerine başvurulurken, kumar makineleri ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-07-01 16:44:08<br>
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