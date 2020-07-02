Üniversitenin kurbanlıkları belirlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından her yıl özenle yetiştirilen küçükbaş hayvanlar arasında kurbanlık olacaklar belirlendi. Bu yıl 70 civarında özel kurbanlık yetiştirildiğini belirten Fakülte Yetkilileri, hayvanların fiyat belirleme çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Kurban kesecekler tarafından oldukça rağbet gören ve üniversitedeki okutman ve öğrenciler tarafından özenle beslenen kurbanlık kuzu ve keçiler Aydın’da en çok rağbet gören kurbanlıklar arasında yer alıyor.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından önce kurban olacak hayvanlar belirlenip daha sonra uygulanacak fiyat açıklanıyor. Liste halinde satışa çıkarılan koyun ve keçiler genellikle peşinat ödendikten sonra teslim esnasında kilogram ağırlığı hesaplanarak fiyatları belirleniyor.

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