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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi’nden berber ve kuaförlere destek

İHA

Efeler Belediyesi, 'Efe Masa' ekipleri Efeler ilçesinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları işletmecilerine maske, dezenfektan ve tek kullanımlık önlük dağıttı.

Efeler Belediyesi’nden berber ve kuaförlere destek

Efeler Belediyesi, ‘Efe Masa’ ekipleri Efeler ilçesinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları işletmecilerine maske, dezenfektan ve tek kullanımlık önlük dağıttı.
Efeler Belediyesi, yeni tür Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte başlattığı mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Normalleşme sürecine geçildiği tarih olan 1 Haziran’dan bu yana 1 ay geçen ülkemizde, maske ve sosyal mesafe en önemli korunma kuralları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri, berberlerde, kuaförlerde ve güzellik salonlarında çalışan personele maske, önlük ve dezenfektan dağıtarak vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda kişisel bakım hizmeti almalarını sağladı.
Efeler halkının normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan tedbirleri sürdürmelerini isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Normalleşme sürecinde çalışmalarımız devam ediyor. Efeler Belediyesi olarak biz, bu dönemde de virüsle titiz bir şekilde mücadele ediyoruz. Tüm Efeler halkından pazarlarda, parklarda, kafelerde ve tüm ortak kullanım alanlarında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini rica ediyorum” dedi.

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