Yenipazar'da maske takmayan 9 kişiye ceza kesildi

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Korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu illerden biri olan Aydın’ın Yenipazar ilçesine maskesiz sokağa çıkan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Aydın’da ekipler kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlara maskesiz sokağa çıkmamaları yönünde sık sık uyarılarda bulunan ekipler Yenipazar’da 9 kişiye 900’er TL’den toplamda 8 bin 100 TL para cezası uyguladı.

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