Nazilli Belediyespor beklemede

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - FUTBOL Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan beri duran alt liglerde sezonun kalan bölümünün oynanmayacağını açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaşayan TFF 3. Lig 3. Grup'taki Nazilli Belediyespor, liglerin tesciliyle ilgili bekliyor. Grubunda sezon durmadan önce Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada yer alıp Play-Off'tan 2. Lig hedefine ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Başkan Soner Yelkovan, "Federasyon tarafından açıklanan karar camiamızı olumsuz etkiledi. Kulüp olarak açıklanacak olan son kararı bekliyoruz. Çünkü tescil henüz belli değil. Tescilin nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Ne tür bir karar alınacağı henüz belli değil. Şampiyon kim? İkinci kim? Düşenler ne olacak? Bunlar önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.<br>Başkan Yelkovan, "TFF'nin son kararını bekliyoruz. Söz konusu karar 40 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde kalan kulübümüzü olumsuz etkiledi. Puanlar birbirine yakındı. Bizim fikstür avantajımız vardı ve ona güveniyorduk. Ara verilmeden bir hafta önce üçüncüydük, bir hafta sonra yedinciliğe geriledik. Tam da o döneme denk geldi. Bizim için kötü oldu, umutluyduk ama olmadı. Pür dikkat TFF'yi bekliyoruz. Gruplarda ikincilikten dokuzunculuğa kadar olan takımların Play-Off oynamasını temenni ediyoruz. Profesyonel futbol takımımız tesislerimizde beklemede. Antrenmanlara ara verildi ve TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı açıklanana kadar takımı dağıtmayacağız" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)<br>2020-07-02 11:42:25<br>

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