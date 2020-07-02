Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü'den Madımak mesajı

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, 27 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Otelinin yakılması, 33 yazar, ozan ile 2 otel görevlisinin yanarak ve dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Madımak olayını unutmadık. Acısı hala içimizde ve bunun hesabını sormaya devam ediyoruz" dedi.

Madımak'ın ateşinin iç yakmaya devam ettiğini kaydeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "Madımak’ın ateşi içimizi yakmaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde aralarında üyemiz şair Dr. Behçet Aysan’ın da bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Katliamın acısı hala içimizde. Aradan 27 yıl geçti; katliamı gerçekleştirenler, yönlendirenler ve engellemeyenlerden, failleri yakalamayanlardan, zaman aşımına izin vererek suçluları cezasız bırakanlardan hala hesap sorulmadı" dedi.

Katliamda hayatını kaybedenleri özlem ve saygı ile yad ettiklerini belirten Karagözlü,"Herkes unuttu ama biz unutmadık. Sivas katliamının hesabını sormaya devam ediyoruz. Bu hesabı sormak ve barışın, laikliğin, demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için mücadelemiz devam ediyor. Katliamda kaybettiğimiz canlarımızı özlemle ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

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