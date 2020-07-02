Başkan Tuncel, “Biz bahane üretmeyecek, hizmet üreteceğiz” dedi

Söke Belediyesi araç parkına kazandırılan yeni hizmet araçlarının tanıtımını yaptı. Araç tanıtımında basın mensuplarıyla bir araya gelen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, araç alımları ve Söke Belediyesi’nin mali durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bir yılda borçlanmadan, 11 yeni araç alındı”

Başkan Tuncel; “Söke Belediyesi geçtiğimiz bir yıllık süreç içerisinde 11 adet yeni araç almıştır. Bunları borç ve banka kredisi ile yani Söke’yi borçlandırarak değil; 1 milyon 635 Bin TL kendi bütçemizden ödeyerek aldık. Tüm araç bedelleri de ödenmiştir. Söke Belediyesi’nin yasalar elverdiğince maddi gücü her şeye yetmektedir” dedi.

Göreve ilk geldiği günlerde “Haziran ayında maaşları ödesinler, biz dişimizi kıracağız” gibi lafların edildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Üzerinden bir yıl geçti, bir Haziran daha geldi, geçti. Söke Belediyesi şu anda mali açıdan gelebileceği en iyi noktalardan birine gelmiştir. Söke Belediyesi bugün borçla iş yapmıyor. Araçlarımızın belediyemize yıpranma payı çok yüksek. Bu yüzden hizmet araçlarımızı yeniliyoruz” dedi. Söke Belediyesi’ nin bugün esnafa borcunun olmadığını, yapılan işlerin karşılığında ödenmesi gereken paranın en kısa sürede ödendiğine dikkat çeken Başkan Tuncel, “Söke Belediyesi’nin mali durumunu nasıl düzelttiniz?” sorusu üzerine; “Herkes benim oturduğum pencereden baktığında ağaç görüyor; ben Söke’ye ne kazandırabilirim, nasıl hizmet üretebilirim diye bakıyorum. Ben büyük projeler yapmak, 120 Bin kişiyi ilgilendiren hizmetleri ortaya koymak için görevimin başındayım” dedi. Başkan Tuncel hiçbir zaman çeşitli bahaneler ardına sığınmayacaklarının da altını çizdi.

“Mobil Hizmet Aracı yakın zamanda hizmete girecek”

Başkan Tuncel açıklamasında, “Mobil Hizmet Aracı projemiz ile ilgili bir sözümüz vardı. Bu aracımızın da son hazırlıkları yapılıyor Yakın zamanda hizmete girecek. Bu araçla Çavdar köyündeki amcamız belediyeye para ödemeye yada benimle görüşmek için belediyeye gelmeyecek. Biz Söke Belediyesi’ni vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bu araç bize 45 gün içinde teslim edilecek” dedi.

“Çöp toplama araçlarının tamamını yenilemek istiyoruz”

Bir çöp toplama kamyonunun daha alındığını ve yakın zamanda Temizlik işleri filoşuna katılacağını belirten Başkan Tuncel, “Temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama araçlarının tamamını yenilemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl alımlarımız devam edecek” dedi. Bugün temizlik işlerinde bir kısım araçların kiralık olduğunu belirten Başkan Tuncel, kiralama yöntemini istemediğini, bu araçların da yakın zamanda Söke Belediyesi’ nin kendi hizmet araçları olacağını söyledi.



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