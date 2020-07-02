Çerçioğlu ve Karaarslan´nın duruşması ertelendi

<br>Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, aralarında FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu gerekçesiyle bir süre cezaevinde kalan Erkan Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan açılan davanın duruşması bugün görüldü. İhalelerle ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar veren mahkeme, davayı erteledi.<br>Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde, danışmanlık adı altında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 17 sanık hakkında açılan davanın duruşması bugün görüldü. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile FETÖ/PDY'nin sözde 'belediyeler imamı' olduğu gerekçesiyle geçen sene yurt dışına kaçarken yakalanan ve tutuklanarak bir süre cezaevinde yatan Erkan Karaarslan katılmazken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, iddianameye konu olan ihalelerle ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 17 Kasım 2020 tarihine erteledi.<br>Hazırlanan iddianamede, Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Özlem Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM<br>2020-07-02 19:55:22<br>

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