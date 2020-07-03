Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını

<br>Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibine de koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası verildi. <br>Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki kahvehaneye, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi.<br>Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kahvehanede, çok sayıda pul ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Kahvehane sahibi K.O. hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.<br>K.O.'ya ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK <br>2020-07-03 12:00:16<br>
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