CHP ilçe Başkanı Gürbilek’ten Esnaf Odası Başkanı Çalım’a sert tepki

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım’ın sosyal medya aracılığıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çalışmalarını görmezden gelmeye ve değersizleştirmeye yönelik paylaşımlarda bulunmasını sert bir şekilde eleştirerek “Nasıl ki güneş balçıkla sıvanmazsa, birileri görmezden geliyor ya da dile getirmekten imtina ediyor diye de başarılar gölgelenemez. Bu tarz tavır ve davranışlar içerisinde olan her kim olursa olsun tarafımızca muhatap alınmayacaktır” dedi.

Gürbilek yaptığı açıklamada, “Kentimizde faaliyet gösteren binlerce esnafın temsilcisi konumunda olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım’ın son dönemlerde siyasi bir karalama kampanyasının parçası haline geldiğini üzülerek görmekteyiz. Pandemi sürecinin en başından beri ilçemizdeki tüm esnaf ve sanatkarları korumaya yönelik adımlar atan Belediye Başkanımız Ömer Günel’in icraatlarını hiçe sayarak, temsil ettiği üyelere karşı sorumsuz açıklamalarda bulunan Ahmet Çalım, bu tarzından derhal vazgeçmelidir. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde en mağdur olan kesimlerin başında gelen esnaf ve sanatkarların çıkarlarını korumakla yükümlü bir meslek örgütü başkanı olan Ahmet Çalım’ı, var olma sebebini ve asli sorumluluğunu unutarak kent siyasetine yön vermeye çalışan bir aktör haline gelme çabasını kınıyoruz. Elbette ki arzu eden herkes siyasi arenada görev üstlenebilir. Ancak temsilcisi olunan sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin ardına gizlenerek girişilen siyasi hamlelerin kentimizde karşılık bulacağını düşünmek öngörü yoksunluğundan başka bir şey değildir. Ahmet Çalım ya temsil ettiği STK’nın sorumluluğunu taşıyacak ya da o makamdan istifa ederek siyaset yapacaktır “ dedi.

Siyaset yapmak isteyen, siyaset arenasına insin

Siyaset yapmak isteyenlerin siyaset arenasına inmesini ve kamu kuruluşlarının kaynaklarını kullanmaktan vazgeçmesini isteyen CHP İlçe Başkanı Gürbilek sözlerini şöyle sürdürdü: “ Kentimiz Kuşadası, Ömer Günel’in başkan olarak seçilmesinin ardından uzun yıllardır hasret kaldığı hizmetlerle tanışmıştır. Göreve geldiği gün itibari ile seçim sürecinde söz verdiği gibi pazar yeri kiralarında yüzde 30 indirim sağlayan, pazaryeri alanlarını düzenleyen, pandemi sürecinde sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla hiçbir kesimin mağdur olmasına izin vermeyen Belediye Başkanımız Ömer Günel, son olarak pazar yeri esnafı ve belediye kiracıları ile ilgili önemli bir kararın alınmasına ön ayak olmuştur. Kuşadası Belediye Meclisi’nde Başkan Ömer Günel’in önerisi ile pandemi sürecinde tezgahlarını açamayan pazar yeri esnafı ile belediyenin kiracısı olan esnaftan söz konusu döneme ilişkin kira bedeli almama kararı alınmıştır. Ancak Ahmet Çalım, Başkan Ömer Günel’in çaba ve girişimlerini yok saymakta ve önemsizleştirmeye çalışmaktadır.Bugün KESO sayfasından bu konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda Belediye Başkanımıza bir teşekkür etmeyi bile çok görmüştür. Unutulmamalıdır ki belediye meclisine Sayın Ömer Günel başkanlık etmektedir ve Kuşadası ile ilgili olarak alınan her kararda en büyük pay kendisine aittir. Nasıl ki güneş balçıkla sıvanmazsa, birileri görmezden geliyor ya da dile getirmekten imtina ediyor diye de başarılar gölgelenemez. Bu tarz tavır ve davranışlar içerisinde olan her kim olursa olsun tarafımızca muhatap alınmayacaktır. KESO Başkanı Ahmet Çalım’ın sorumsuzca ve sadece ucuz siyaset mantığı ile yaptığı açıklamayı bir kez daha kınıyor, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum “



