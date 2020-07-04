Aynı saatlerde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

5 bin nüfuslu mahallede öyle bir şey eksik ki!

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki 2 ayrı mahalledeki 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi. <br>Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Şen'e ait evde, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında evdeki tüm eşyalar ve çatı kısmı, küle döndü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.<br>Aynı saatlerde Gerenkova Mahallesi'ndeki Burhan Kaya'ya ait evde yine bilinmeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin tamamına yayılırken, ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, yangında kullanılmaz hale geldi.<br> <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN <br>2020-07-04 18:10:02<br>

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