Aydın’ın Sultanları sezonu açtı

Bu yıl Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sağlık kontrolünden geçen ekibe Kovid19 testi de yapılırken tüm testler negatif çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yörük Ali Efe Tesisleri'nde çalışmalara başlayan takım günde çift antrenman yapıyor. 12 Temmuz Pazar günü yabancı oyuncuların da takıma dahil olmasıyla Aydın'ın Sultanları antrenmanlara tam kadro devam edecek. Diğer taraftan takım arkadaşları geçen günlerde dünyaevine giren Ezgi Dağdelen'e sürpriz yaparak evliliğinin kutlamasını yaptı.

Takımın şube sorumlusu Volkan Zeytin yeni sezonda Avrupa kupalarını hedeflediklerini belirtip "Yeni oyuncularla kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Yabancı oyuncularımızın da dahil olmasıyla yeni sezon hazırlıklarına tam kadro devam edeceğiz. Bu yıl ligde üst sıraların yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise takımdan beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyip yeni sezonda Aydın'ın Sultanları'na başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.