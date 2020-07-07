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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı

İHA

Aydın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme başlattı.

Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı

Aydın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme başlattı.
Olay saat 12:45 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan iletişim cihazlarının bakım onarımının da yapıldığı bir teknik serviste meydana geldi. İşyerinde bulunan bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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