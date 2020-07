Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, “Hayvan sevgisi şifadır”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Hayvanların insanlar üzerinde sayılamayacak kadar çok olumlu etkileri vardır. Hayvan sevgisi şifadır” dedi.



Hayvanlar insanoğlunun varoluşundan bu yana, insanlığa çok büyük katkılar sunduklarını ifade eden Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, “Ulaşım araçlarının tasarımlarından tutun doğa içerisinde varlığımızı sürdürebilme metotlarına kadar her alanda feyz kaynağı oluşturmuşlardır. Ancak günümüzde, insanlarımızın bir bölümü maalesef onları tam olarak anlayamamış, ilk fırsatta ötekileştirme taraftarı olmuştur. Bizler şunu çok iyi kavramalıyız ki, daha yaşanılabilir bir dünyanın yolu tüm canlıların refahını ve sağlık düzeyini optimum seviyede tutmaktan geçmektedir. Nesillerimizi hayvan sevgisiyle, doğa sevgisiyle büyütmeliyiz. Mental, fiziksel ve fizyolojik olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmenin en önemli noktalarından bir tanesi de onları hayvanlarla iç içe yetiştirmektir. Sahipsiz bir hayvana el uzatmanın, bir canlının sorumluluğunu üstlenmenin tarifsiz huzurunu her insanın tatmasını çok önemli ve faydalı görüyoruz” dedi.



“Hayvanlar tüm insanların sorumluluğundadır”



Başkan Şahin, hayvanların insanlar üzerinde sayılamayacak kadar çok olumlu etkileri olduğunu kaydederek, “Bunları bilimsel çalışmalarda sıklıkla görüyoruz. Ruh sağlığına faydaları, kalp sağlığına faydaları, verdikleri pozitif enerji ve benzeri gibi çok büyük faydalar sağlamaktalar. Ancak onların sağlığı ve refahı söz konusu olduğunda yalnızca hayvan severlerin ve veteriner hekimlerin ön planda olduğunu üzülerek görüyoruz. Onlar sadece belirli bir zümrenin değil tüm insanların sorumluluğundadır. Bu noktada yerel yönetimlerimize, bakanlığımıza çok önemli görevler düşmektedir. Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve sağlığı konusunda yeterli veteriner hekim istihdamı, yardımcı personel istihdamı ve altyapı koşullarının iyileştirilmesi çok önemlidir. Bu konuda maalesef, henüz istediğimiz durumda değiliz. Yerel yönetimlerde görevli Veteriner Hekimlerimiz kısıtlı imkanlarla ellerinden gelenin fazlasını yaparak büyük emek veriyorlar. Ancak meclisimize de büyük görev düşüyor, yasa hala yürürlüğe girmedi mesela. Dört gözle meclisten çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olmaları, onların refah içerisinde yaşamaları konusunda her daim el uzatmalarıdır” diye konuştu.



“Pandemi sürecinde hayvanlardan uzaklaşan insanlar oldu”

Yaşadığımız pandemi sürecinde ilk dönemlerde hayvanlardan kendilerine Kovid19 bulaşacağını düşünerek hayvanlarını sokağa bırakıldığını sözlerine ekleyen Şahin, “Hayvanlardan uzaklaşan insanlar oldu. Ancak biz meslek örgütü olarak devamlı demeçler verdik, uluslararası yayınları da takip ettiğimizi şu ana kadar hayvandan insana bir bulaşma olmadığını, onların bakım şartlarını iyileştirdiğimizde, sağlıklarına özen gösterdiğimizde hiçbir problem yaşamadan sağlık içerisinde birlikte yaşayabileceğimizi tüm platformlarda anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Bu açıklamalarımızdan sonra insanlarımızın birçoğu sosyal mesafe döneminde kendilerine arkadaş olmaları için hayvan sahiplendiler. Veteriner hekimler ve beşeri hekimlere tek tıp tek sağlık çatısı altında multidisipliner şekilde etkili bir çalışma yürütecek ortam sağlandığında da neredeyse tüm endişeler ortadan kalkacaktır.”



