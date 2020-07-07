Ölüme terk edilen göçmenleri, Sahil Güvenlik botu kurtardı

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Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanlılar tarafında itilen bottaki 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Alınan bilgi dahilinde Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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