Didim’de bir teknenin motorunu çalan hırsızlar yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde tekne hırsızlığı olayı ile ilgili bir eve düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Altınkum Mahallesi 227 sokakta bulunan bir eve baskın düzenlendi. İkamet üzerinde yapılan aramalar sonucunda tekne hırsızlığı olayı ile ilgili D.S. ve Ö.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan tekne motorunu ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi adliyeye sevk etti.



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