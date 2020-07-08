Nazilli´de uyuşturucu operasyonu

<br>Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN´IN Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.<br>Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu maddenin imal edilmesini durdurmak, satışını engellemek ve kullanımını önlemek adına çalışma başlattı. Polis, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra polis ekipleri, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, satışa hazır halde 250 gram esrar, 15 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ş. E., S. E. ve V.Ö. gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ş.E. ve S. E. tutuklandı, V. Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN Bahattin ALBAYRAK<br>2020-07-08 07:39:05<br>

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