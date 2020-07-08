Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda sertifika heyecanı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde çocuk, gençlik, yetişkin ve kadınlara yönelik verilen tiyatro ile drama eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu. 6 ay süren programa toplam 220 kişi katıldı.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek ve yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla verilen çocuk, gençlik, yetişkin ve kadın tiyatro eğitimi sona erdi. Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ve eğitmen Filiz Bakı tarafından 6 ay boyunca verilen eğitime toplam 220 kursiyer katıldı. Kursiyerler sertifikalarını, yenilenen Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen bir tören ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ’ın elinden aldı.

“Tiyatroyu sevdiriyoruz”

Tiyatronun bir toplumun gelişimine katkı sağlayan en önemli sanat dallarından biri olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası Belediyesi kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatro ve dramayı sevdirmeye devam ediyor. Kurslarımıza katılarak sertifikalarını alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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