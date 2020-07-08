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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın, "Büyükşehir'in çalışmalarından memnunuz"

İHA

Efeler Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı memnun olduğunu belirterek, bu hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Akın, "Özlem Başkan ve Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın, "Büyükşehir'in çalışmalarından memnunuz"

Efeler Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı memnun olduğunu belirterek, bu hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Akın, "Özlem Başkan ve Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda" ifadelerini kullandı.
Üç dönemdir Kurtuluş Mahallesi'nde muhtarlık yaptığının altını çizen Akın, "Ben ve Kurtuluş Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyemizin mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Bir ihtiyacımız olduğunda Büyükşehir Belediyesi'nden istediğimiz yetkiliye istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Şimdiye kadar bütün taleplerimiz yerine getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını Aydın'ın dört bir tarafında yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından yakın zamanda da Sağlık Caddesi'nin asfaltlanacağı bilgisi verildi. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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