Didim’deki plajlarda mavi bayraklar dalgalanıyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programı kapsamında, yapılan değerlendirmeler sonucunda 2020 yılında Didim’de mavi bayrak almaya hak kazanan halk plajlarına belgeleri verildi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, denetimleri sonucu, kriterlerine uygun bulunan halk plajlarına Mavi Bayrakları ve sertifikaları Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray’ın da katılım gösterdiği törenle teslim edildi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, “İlçemizdeki halk plajlarımızın Mavi Bayrak alması bizleri çok mutlu ediyor. İlçemizin temiz tutulması ve vatandaşlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturulması için gecesi gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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