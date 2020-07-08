Gökyüzünü kaplayan dumanlar paniğe neden oldu Çöp döküm alanında yangın çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi arka tarafındaki çöplük alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Zindan Deresi mevkindeki çöplük alanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin bulunduğu alandan gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının üniversite hastanesinin yakınında bulunan Zindan Deresi Mevkii'nde bulunan çöplük alanda çıktığını belirleyerek, hemen söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen kara dumanlar Aydın'ın çeşitli bölgelerinden görüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma devam ediyor.



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