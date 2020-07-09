Caretta caretta, Kuşadası sahiline yumurtalarını bıraktı

Kuşadası sahil sitelerinde bulunan plaja çıkan bir deniz kaplumbağası, şezlongların arasına yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Kaplumbağanın yuva alanı koruma altına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde nesli tehlike altında bulunan caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağası, akşam saatlerinde kumsala çıkarak şezlongların arasına yumurtalarını bıraktı. Caretta caretta'nın sahile çıktığını ve yumurtalarını bıraktığını fark eden site sakinlerinden Tunç Ali Kütükçüoğlu, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yuva alanını korumaya aldı. Koruma çiti ile çevrilen yuva alanına vatandaşlar için bilgilendirme afişleri asıldı.

Caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının yuva yapmasına, çok sevindiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Beslenmek amacıyla Kuşadası Körfezi’ne gelen deniz kaplumbağalarının takibini yapmakta, genellikle ölü ya da yaralı kaplumbağalarla karşılaşmaktaydık. Caretta'nın yumurtlama amacıyla sahile çıkması 7’den 70’e hepimizde büyük sevinç oluşturdu” dedi.

“Yuva alanı koruma altına alınacak”

Kuşadası’nda, 2011 yılından bu yana 1 ya da 2 caretta caretta'nın yuva yaparak, yumurtalarını bıraktığının altını çizen Sürücü; “45 ile 60 gün süren kuluçka döneminden sonra, yavruların muhtemelen Ağustos ayı sonlarında çıkmasını bekliyoruz. Tek bir yuva da olsa önemli farkındalık yaratıyor. Binlerce kişinin oturduğu kıyısal alandaki sitelerde deniz kaplumbağaları konusunda bilinç oluşuyor. Kuşadası kıyılarında yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda devam eden kumullarda yeni bir yuvalama da olabilir. Gece denizden karaya çıkan kaplumbağa ya da sabah erken saatlerde denizden karaya doğru iz görüldüğünde haber verilmesi halinde, yuva alanı koruma altına alınacaktır” dedi.

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