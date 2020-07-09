Kaymakam Soley, Kuyucaklı muhtarlarla buluştu

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kuyucak’ta uzun süredir yapılamayan muhtarlar toplantısı alınan önlemlerle gerçekleştirildi. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley muhtarlara salgın süresince kendi mahallerinde yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açık havada gerçekleştirilen ve katılımcıların tek tek ateşleri ölçülerek alana alındığı toplantıda Kuyucak Kaymakamı Ahmet Soley, yapılacak olan çalışmalar ve projeler hakkında muhtarlar ile istişarede bulundu. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar alınmış kararlar, yapılan işlemler ve uygulanacak yeni kurallar hakkında muhtarları bilgilendirerek yeni tip korona virüs salgınının henüz bitmediğini ve kontrollü sosyal hayata geçildiği konusunda tüm muhtarları uyardı.



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