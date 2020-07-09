Vali Aksoy'dan İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'ne ziyaret

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın'daki kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Aksoy, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ve kurum personellerinden, işveren ve iş arayanlara yönelik faaliyetler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin veriler ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.



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