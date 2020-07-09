Nazilli'de hayal kırıklığı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yedinci sırada yer alıp haftalardır koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 takımlı Play-Off oynatmasını bekleyen Nazilli Belediyespor, dün çıkan tescil kararıyla hayal kırıklığı yaşadı. TFF, alt liglerde grup liderlerini üst lige çıkarıp 2 ile 5'inci sıra arasındaki takımların tek maçlı Play-Off oynamasını kararlaştırırken umutla bekleyen Nazilli sezonu hedeflerine ulaşamadan noktaladı. Siyah-beyazlılarda tescil kararı sonrası ilk ayrılık gerçekleşirken Osmanlıspor'dan sezon başında kiralanan Can Ahmet Üstün ile yollar ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-07-09 13:05:23



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