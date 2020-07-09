Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı



Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin önünde kumsala çıkıp, şezlonglar arasına yuva yapan deniz kaplumbağası korumaya alındı. Koruma çiti ile çevrilen yuva alanına vatandaşlar için bilgilendirme afişleri asıldı.

Kuşadası Orsen Sitesi önündeki kumullara dün gece çıkan iribaş cinsi bir deniz kaplumbağası şezlonglar arasına yuva yaptı. Durumu fark eden site sakinlerinden Tunç Ali Kütükçüoğlu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. EKODOSD üyeleri, Aydın Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yuva alanını koruma çitiyle çevirdi. Vatandaşların bilgilenmesi için yuva alanına caretta carettaları tanıtan afişler asıldı.

Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında kalan Kuşadası'nda, 2011 yılından bu yana bir ya da iki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yuva yaparak, yumurtalarını bıraktığına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yeni yuva yapan deniz kaplumbağası koruma altına alındı. 45 ile 60 gün süren bir kuluçka dönemi olacak. Yavruların muhtemelen ağustos ayı sonlarında çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Tek bir yuva da olsa binlerce kişinin yaşadığı kıyısal alandaki sitelerde deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık yaratılmasını sağladığını belirten Sürücü, "Kuşadası'ndaki yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridindeki kumullarda başka yeni bir yuvalama da olabilir. Gece denizden karaya çıkan kaplumbağa ya da sabah erken saatlerde denizden karaya doğru iz görüldüğünde haber verilmesi halinde, yuva alanı koruma altına alınacaktır. Bu konuda herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye onuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Bahattin ALBAYRAK

2020-07-09 13:46:06



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