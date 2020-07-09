Aydınlatma direğine çarpan ehliyetsiz ve kasksız motosikletli öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yunus Apaydın (17), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dallıcaİsabeyli eski yolunda meydana geldi. Nazilli'den kırsal İsabeyli yönüne giden Yunus Apaydın'ın kullandığı 09 PK 331 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Apaydın, yaklaşık 10 metre fırlayıp, yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Apaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Apaydın'ın cesedi jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-07-09 17:14:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.