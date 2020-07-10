ADÜ Öğretim Üyesi Zambak’ın kitabı yayınlandı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ferda Zambak’ın, ‘Tanzimat Dönemi Türk Romanında Erkeklikler’ adlı kitabı yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Zambak, “Kitap, romanlarda oğulların yetimliğinden üretilip kurgulanan erkeklik biçimleri ile Osmanlı modernleşmesinin cinsiyeti ve içeriği hakkında yeni bir okuma deneyimi sunuyor” dedi.

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