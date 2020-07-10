Kuşadası’nda denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kovid19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda, Kovid 19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili denetimler başladı.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan İlçe Denetleme Kurulu tarafından, kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetlenecek.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Belediyesi Zabıta Ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin hazır bulunduğu denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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