Aydın’da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı. Komisyon tarafından alınan karara göre sadece Çeştepe Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapılabilecek. Kurallara uymayarak bunun dışında herhangi bir yerde kurban satışı yapan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanacak.



26 Haziran tarih ve 31 bin 167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Toplantıda kurban satışı ve kesim yerleri de belirlendi. Alınan kararlara göre kurban satışı sadece Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Hayvan Pazarı’nda yapılabilecek.



Günlük kesim kapasitesi konuldu



Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurban kesim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıdaki kesim yerleri ve günlük kesim kapasiteleri belirlendi. Buna göre günlük olarak; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı’nda 2 bin adet, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii’nde 75 adet, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları’nda 75 adet, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanında 75 adet ve Ilıcabaşı Mahallesi AYTER alında da 75 adet kurban kesilebilecek. Vakıf, dernek veya özel işletmelere ait kesim yerlerinde gerekli koşulları sağlamak amacıyla müracaat etmeleri halinde komisyonca denetlenerek kesim için uygun olanlara, kurban kesim belgesi verilecek.



Özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler ise kurbanını beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşan zemin üzerinde kesilerek, akan kan hemen toprakla kapatılıp gerekirse kireçlenerek ve kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, belediye temizlik ekiplerine teslim edecek.



Ücretsiz olacak



Kurban hizmetleri komisyonu kararı gereğince kesim mahallelerinden yararlanma ücretsiz olacak. Bu mahallelerden yararlanacak vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.



Kurallara uymayanlara ceza kesilecek



Komisyon tarafından alınan kararlara ve genel kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 351,00 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL, hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak, bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 902 TL ve hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç, susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası uygulanacak.



Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara da yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

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