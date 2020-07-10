Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Göngör Yergök (40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Selatin Mahallesi'nde meydana geldi. İncir bahçesinden dönen evli ve 1 çocuk babası Göngör Yergök'ün kullandığı 16 L 8779 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yergök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Göngör Yergök´ün cesedi olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2020-07-10 22:04:05



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