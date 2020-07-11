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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, anne ve baba ile 1 yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı.

Kuşadası’nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, anne ve baba ile 1 yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayollarının çevre yolunda asfaltlama çalışmaları sırasında tek şeritten ilerleyen trafikte seyir halinde olan Uğurcan Özdemir (25) yönetimindeki 09 KR 409 plakalı otomobil hastane istikametinden otogar yönüne gelen Mehmet Ferit Karamercan yönetimindeki 34 CIA 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada bir yaşında olan ikiz kardeşler Alya Mina ile Ahmet ve baba Mehmet Ferit Karamercan ile anne Kevser Seflek Karamercan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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