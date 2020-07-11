“Dünya’da Çinliler’den sonra en çok Türkler çitliyor” Kuruyemiş tüketiminde dünya ikincisiyiz

Türkiye ürettiği yirmiden fazla çeşit ile kuruyemiş üretiminde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alırken, kişi başı kuruyemiş tüketiminde ise Çin’den sonra 2. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin kuruyemiş ürünleri için böylesine verimli ve büyük topraklara sahip olduğu için kuruyemiş kalitesi ve ürün çeşitliliği bakımından çok zengin olduğunu belirten Türkiye’nin önemli kuruyemiş markalarından biri olan Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz “Ülkemiz kuruyemiş yetiştiriciliği, işlenmesi ve tüketimi konusunda çok zengin ürün çeşidi ve kalitesiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu derece kaliteli ve çeşitli ürün yelpazesi olunca en lezzetli ve en kaliteli ürünü bulmak için her ürün için çeşitli illeri tercih ediyoruz. Tüketilmek istenilen zaman geldiğinde ise en uygun sıcaklık ve zaman ayarlanarak kavurma işlemini yaparak kalite ile lezzeti buluşturuyoruz. Karadeniz’den fındık, Gaziantep’ten Antep fıstığı, Trakya Bölgesi ve Nevşehir’den kabak çekirdeği gibi ülkemizin dört bir yanından meşhur olmuş kuruyemişleri bölgedeki en kaliteli ve kontrollü tarım yapan üreticiyi bularak ürünleri servis ediyoruz” dedi.

“En fazla ay çekirdeği tüketiyoruz”

Türkiye’deki kuruyemiş tüketim alışkanlıklarına da değinen Boz “Türkiye’de en çok tüketilen kuruyemiş ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye, kuruyemiş tüketiminde kişi başına 11 kilogramın çok az atında ve bu rakam bizi dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bölgesel olarak tüketime bakıldığında ise İstanbul ve Marmara Bölgesi başta geliyor. Onu Ankara, İzmir, Bursa gibi iller takip ediyor. Yurtiçi kuruyemiş tüketimde ağırlıklı olarak dökme / açık ürün tüketilirken son yıllarda hijyene verilen önemin artmasıyla paketli ürünlerin pazar payı artmakta. Ufresh olarak hem paketli hem de dökme ürün seçeneğimiz bulunuyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ürün kalitemizi en üst seviyede tutmak, maksimum şeffaflık değerimizle birlikte, ürünlerimizin dalından toplanması, paketlenmesi ve müşterilerimize ulaşmasına kadar tüm süreci sürekli geliştirerek en iyi hizmeti en lezzetli ve kaliteli ürün ile sunmaya çalışıyoruz” diyerek özellikle pandemi sürecinde kuruyemiş tüketiminin daha da arttığını belirtti.

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