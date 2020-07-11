Kuşadası polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası polisi uyuşturucuya geçit vermedi

İHA

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı başarılı operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Kuşadası polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı başarılı operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak ilçe operasyonlar düzenlendi. Yaz aylarının gelmesi tatil beldelerini mesken tutan uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Türkmek Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.A ve A.B isimli şahısların yapılan üst aramalarında 13.14 gram plaka esrar, Kuştur mevkiinde durdurulan araçta ve H.D isimli şahsın yapılan üst aramasında satılması yasak olan 14 adet sentetik hap ve bir miktar kristal tabir edilen metamfetamin, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Y.A, K.S.S ve C.S. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 29.27 gram esrar maddesi ve yine aynı cadde üzerinde dur ihtarına uymayan plakasız motosiklet yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulmuş ve İ.B. isimli şahsın kaçarken attığı siyah poşet içerisinde ayrı ayrı 26 parça fişek haline getirilmiş toplam 8 gram toz esrar ele geçirildi.
Öte yandan Kuştur mevkiinde içerisindeki şahısların durumundan şüphe edilerek durdurulan bir otomobilde bulunan şahsın yapılan GBT sorgulamasında yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyet güçleri olaylarda yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanlışlıkla eski HES kodunu yolcu tüm ekipleri alarma geçirdi
YEREL HABERLER Yanlışlıkla eski HES kodunu yolcu tüm ekipleri alarma ...
Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası yerleştirildi
YEREL HABERLER Trafikteki kör noktalara güvenlik aynası ...
“Dünya’da Çinliler’den sonra en çok Türkler çitliyor” Kuruyemiş tüketiminde dünya ikincisiyiz
YEREL HABERLER “Dünya’da Çinliler’den sonra en çok Türkler ...
Adnan Menderes’in hatırası doğup büyüdüğü memleketinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Adnan Menderes’in hatırası doğup büyüdüğü ...
Nazilli Belediyespor iç transferde terleyecek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor iç transferde terleyecek
Korona virüs kiraz üreticisini de vurdu Üretici elindeki kirazı eritmek için çare arıyor
YEREL HABERLER Korona virüs kiraz üreticisini de vurdu Üretici ...
Sıcaklar dondurmacıları, rekabete giren dondurmacılar da vatandaşları sevindirdi Aydın’da dondurmanın kilosu 60 TL’den 20 TL’ye düştü
YEREL HABERLER Sıcaklar dondurmacıları, rekabete giren dondurmacılar ...
Efeler Belediyesi’nden OTONOMİ esnafına korona virüs desteği
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden OTONOMİ esnafına korona virüs ...
Nazilli'de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli'de çöp konteynerleri yenileniyor
Selatin Organik Köy Pazarı açılışı iptal edildi
YEREL HABERLER Selatin Organik Köy Pazarı açılışı iptal edildi
Kuşadası’nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda ki kazada ikiz bebekler ölümden döndü
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
İnternetten bahis oynatan çeteye 2 ilde operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER İnternetten bahis oynatan çeteye 2 ilde operasyon: 6 ...
Bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli ...
AK Partili Köşk Belediye Meclis Üyesi Ünver'in acı günü
YEREL HABERLER AK Partili Köşk Belediye Meclis Üyesi Ünver'in acı ...
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yeşil Mahalle’de park yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşil Mahalle’de park yapım çalışmaları sürüyor
Başkan Atabay’dan esnafa destek Didim’de esnaflara maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan esnafa destek Didim’de esnaflara ...
Başkan Günel, İzmir’de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Günel, İzmir’de ziyaretlerde bulundu
İyileşen martı ile kaplumbağa doğaya salındı
YEREL HABERLER İyileşen martı ile kaplumbağa doğaya salındı
Kurşunlu Manastırı'nda çökme tehlikesi
YEREL HABERLER Kurşunlu Manastırı'nda çökme tehlikesi
Aydın’da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
YEREL HABERLER Aydın’da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Başkan Atay’dan, Kızılcaköy’e ‘Köy pazarı’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan, Kızılcaköy’e ‘Köy pazarı’ müjdesi
Nazilli’de yol sorunları bir bir çözülüyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yol sorunları bir bir çözülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X