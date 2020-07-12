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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu 5 ay sonra tekrar perdelerini açtı

İHA

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi korona virüs salgınının neden olduğu pandeminin ardından ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye taşınan "İnsan Doğayla Yaşar" isimli çocuk oyunu minik seyircilerin yoğun beğenisini aldı.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu 5 ay sonra tekrar perdelerini açtı

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi korona virüs salgınının neden olduğu pandeminin ardından ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye taşınan “İnsan Doğayla Yaşar” isimli çocuk oyunu minik seyircilerin yoğun beğenisini aldı.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu uzun bir aranın ardından “İnsan Doğayla Yaşar” isimli çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıktı. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen oyun Kuşadalı miniklerin beğenisini aldı. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen gösterim öncesi salona giriş yapan seyircilerin ateşi ölçüldü. Hakan Atalay’ın eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Direktörü Mehmet Turan yapıyor. Güven Filiz, Ümit Kıran, Gülseven Budak, Filiz Batı ve Mehmet Turan’ın rol aldığı çocuk oyunu 14,17 ve 22 Temmuz tarihlerinde Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde ücretsiz olarak tekrar sahnelenecek.
Kuşadası’nı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde kapalı alanda gerçekleşen sanatsal faaliyetlerin en önemli merkezlerinden biri olan Erkan Yücel Sahnemizi pandemi sürecinde yeniledik. Koronavirüsün oluşturduğu krizi fırsata çevirerek yenilediğimiz Erkan Yücel Sahnesi, 5 ay sonra bugün ilk kez kapılarını sanatseverlere açtı. Belediye Tiyatromuzun Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan arkadaşımız başta olmak üzere oyunu emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde sahnemizde tiyatro, konser, söyleşi gibi organizasyonlar düzenlenmeye devam edecek” dedi.

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