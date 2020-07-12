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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öndeş’ten hafta sonu mesaisi

İHA

Germencik'te ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yapılan faaliyetleri yerinde inceledi.

Başkan Öndeş’ten hafta sonu mesaisi

Germencik’te ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yapılan faaliyetleri yerinde inceledi.
Hafta sonu mesaisi yapan Belediye Başkanı Öndeş’in ilk durağı Dağyeni Mahallesi oldu. Burada GERKOOP’a ait ilk süt tankını ve vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatılan ve yapımı tamamlanan üstü kapalı düğün salonunda incelemelerde bulundu. Ardından yoğun çalışmaların sürdürüldüğü bir başka yer olan Tekin Mahallesi’ne hareket eden Belediye Başkanı Öndeş köy meydanında yer alan kanalın üstüne inşa edilen köprü ve köy meydanı düzenlemelerini inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekin’in ardından Ortaklar’a geçen Öndeş, son çalışmaların yapıldığı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş Parkını ziyaret etti. Parkın kısa süre içerisinde hizmete açılacağını ifade etti.
"İlçemizde adım atılmadık, hizmet gitmedik yer kalmayacak"
Modern ve güzel bir ilçe hedefiyle çalışmaların daha da artacağına işaret eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kesintisiz hizmetin süreceğini sözlerine ekledi. Verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Öndeş şöyle konuştu; “Halkımızın taleplerini yerine getirmeye, verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Üreticimize nefes aldıracak, onları hakettiği noktaya taşıyacak olan büyük projemiz GERKOOP emin adımlarla hedeflerine yürüyor. Dağyeni Mahallemize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun desteğiyle ilk süt tankını koyduk. Çamköy Mahallemize ise kısa bir çalışmanın ardından ikinci süt tankımızı koyacağız. Bunun yanısıra mahalle sakinlerimizin talebi üzerine yapımını tamamladığımız üstü kapalı düğün yerinde de incelemelerde bulunduk. Tekin Mahallemizde de kötü durumda olan kanal üstünde yer alan köprünün ve köy meydanının yapım çalışmalarında sona yaklaştık. Ortaklar’da bir süredir yapımını sürdürdüğümüz Şehit Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş parkında da son dokunuşların ardından hizmete açacağız. Kahraman evladımızın adını verdiğimiz parkımızı kısa süre içerisinde ilçemize kazandıracağız. Bu anlamda halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya, onların huzur ve mutluluğu için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Adım atılmadık, hizmet gitmedik yer kalmayacak.”

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