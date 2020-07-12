8´inci kattan atlayıp, intihar etti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesinde, 29 yaşındaki Erkan P. bir inşaatın 8´inci katından atlayarak intihar etti.

Çeştepe Mahallesinde yaşadığı öğrenilen Erkan P., bugün saat 15.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8'inci katına çıktı.

Gündemlik işlerde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Erkan P., biranda kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erkan P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Erkan P.'nin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis Erkan P.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-07-12 17:42:03



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