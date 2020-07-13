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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Özmen’den Jeotermal Çağrısı

İHA

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydınlı yetkililere seslenerek "Jeotermal kaynaklardan Aydınımıza nasıl daha fazla katkı sağlarız bunun için mücadele edelim" dedi.

AK Parti’li Özmen’den Jeotermal Çağrısı

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydınlı yetkililere seslenerek “Jeotermal kaynaklardan Aydınımıza nasıl daha fazla katkı sağlarız bunun için mücadele edelim” dedi.
Aydın’da gündemini korumaya devam eden jeotermal santralleri ile ilgili AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’den açıklama geldi. Özmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Aydınlı yetkililere seslenerek “Jeotermal için mücadele edelim” dedi.

Aydın’a katkı sağlayacak olan jeotermal kaynağının kullanılması konusunda açıklama yapan Özmen paylaşımında “Jeotermal kaynaklardan şehrin ve hemşerilerimizin faydalanması için, seracılıkta, turizmde ve şehirlerin ısıtılmasında ne gerekiyorsa yapalım. Buharkent’ten Didim’e Aydın’ımıza katkı sağlayacak bu kaynağı kullanalım. Ancak Aydın'ın havasına, suyuna, toprağına zarar vererek enerji üretenlerin de en başta biz karşısındayız. Partimizin Milletvekilleri ve bizler yıllardır bunu söylüyoruz” dedi.

“Karşı olmak en kolayı”
Bazı kesimlerin kendilerini jeotermal firmalarının avukatlığını yapmakla suçladıklarını hatırlatan Özmen; “Seçim vaatlerinde jeotermal enerji ile kentleri ısıtacaklarını, jeotermal enerji ile elektrik üretimi yaparak kentin hizmetine sunacaklarını, termal turizm alanlarını geliştirerek kentimize kazanç sağlayacaklarını, kentimizin hava kalitesinin yükseleceğini vaat edenler bir ara jeotermal enerjiye karşı muhalefetin odağı olmuş, popülist politikalar ile şehrin önceliklerini öteleyip oy devşirmeye kalkmışlardı. Hatta bizleri jeotermal enerji şirketlerinin avukatlığını yapmakla suçlamışlardı. Oysa biz, gerçekten çevreyi, insan sağlığını tehlikeye atan bir durum söz konusu ise hep birlikte bu jeotermale karşı duralım diyorduk. Ama tüm bunlara rağmen oluşturdukları algı ile siyaset yapmaya devam ediyorlardı. Karşı olmak en kolayıydı, sorumluluk gerektirmiyordu. Bugün itibariyle görüyoruz ki bu muhalefetin odağında olan yerel yöneticilerin, ‘Temiz enerjiye karşı olmak mümkün mü? Elbette karşı değiliz. Ama üretirken insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden yapılmasını istiyoruz. Bacalarındaki filtrelerin daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Bacadan çıkan dumanların insanlara zarar vermemesini istiyoruz. Jeotermaller aslında ülkelerin zenginlikleridir. Biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz. Ama böyle vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere herkese zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasına karşıyız’ şeklindeki açıklamaları ile bizimle aynı noktaya geldiğini görüyoruz. Hatta Büyükşehir 2018 yılı faaliyet raporunda geliştirilmesi gereken alanlar başlığı altında ‘Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların ve enerji sektörü ile ilgili işbirliklerinin artırılması’nı kendisine hedef koymuştur” dedi.

“Bunlar için geç değil”
Yaptığı açıklama sonrasında yetkililere seslenen Özmen; “Buradan ilgili yetkililere seslenmek istiyorum. Kategorik olarak karşıtlığın doğru olmadığını siz de kabul ettiğinize göre, kısır tartışmaları bir kenara bırakalım, hep birlikte jeotermal kaynaklardan Aydın’ımıza nasıl daha fazla katkı sağlarız bunun için mücadele edelim. Jeotermal kaynaklar ile ısıtılan organize sera bölgeleri ile üreticimizin ekmeğini nasıl çoğaltırız, termal turizm ile turizmi 12 aya yayarak istihdamı nasıl artırabiliriz, şehirlerimizin ısıtmasında kullanarak hemşerilerimizin ısınma maliyetlerini nasıl düşürürüz, bunlar için çalışalım, geç değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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