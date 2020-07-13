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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu

İHA

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, zabıtaların kentin güvenliğinin korunması hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirtti.

Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, zabıtaların kentin güvenliğinin korunması hususunda önemli bir görev yürüttüklerini belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, haftanın ilk gününe Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla merhaba dedi. Gazibeğendi tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda sıfır işgaliye uygulaması, seyyar satıcılarla ilgili yapılan düzenlemeler ve personelin sorunları görüşüldü. İşini özveriyle yapan personelin her zaman yanında duracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Kurumumuzu dışarıda en çok sizler temsil ediyorsunuz. Sizlerin yaptığı her hareket Kuşadası Belediyesi’ne yansıyor. Bizden önce Kuşadası Belediyesi Zabıtası’nın hiçbir ağırlığı yoktu. Bugün güçlü bir yapı oluşturduk. Kuşadası’nda zabıtanın itibarı arttı. Ekipman olarak eksikleriniz olduğunu biliyorum. Hepsini gidereceğiz. İşini düzgün yapan her personelimin yanındayım. Asla hakkınızı yemem, yedirtmem” dedi.
“Sıfır işgaliyeden taviz yok ”
Sıfır işgaliye uygulamasından asla taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Sıfır ,işgaliye kentimizde bir yılı aşkın süredir sorunsuz bir şekilde uygulanıyor. Bu süreçte sizler de işinizi çok iyi bir şekilde yaptınız. Bu konuda asla taviz vermedik vermeyi de düşünmüyoruz. Pandemi sürecinde dahi denetimlerimiz sürdü” diye konuştu.

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