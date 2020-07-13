Polis 46 adrese operasyon yaptı 22 kişi kıskıvrak yakalandı

Aydın’da düzenlenen operasyonlarda aranması bulunan 22 kişi, gözaltına alındı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın’da 46 adreste 22 kişi gözaltına alındı. 251 personel ve 83 ekibin katıldığı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şahıslar gözaltına alınarak gerekli adli işlem başlatıldı
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