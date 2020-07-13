ADÜ’de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ’de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

ADÜ’de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile 15 Temmuz öğrenci şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişiminin karşısında gösterdiği onurlu duruşun, demokrasi zaferinin dördüncü yıldönümünde düzenlenen etkinlik, Didim Merkez Camii İmamı Muhammed Karagülle tarafından Kur'anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz Belgeseli ve şehit ve gazi olan öğrencilerin tanıtım belgeseli gösterimleri gerçekleşti.
‘Aziz milletimiz tarihimizin gurur dolu sayfasına bir yenisini ekledi’
Programın açılış konuşmasını yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği kahraman mücadele ile tarihimizin gurur sayfalarına bir yenisini eklediğini ifade etti. Türköz, “Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına inanına, ülkesine, devletine, demokrasisine geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecektir” sözlerinin ardından şehitlerimizi yad ederken, kahraman gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.
‘Yüce milletimiz hiç tereddüt etmeden canını verdi’
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz 2016’da Cumhuriyeti ve onun değerlerini yok etmeye çalışan, milli iradeye darbe vurmaya çalışan hain bir şebekenin millet tarafından engellendiğini belirterek, “15 Temmuz'da vatan, millet ve bayrak diyen milletimiz sokaklarda şehit oldu. Konu vatan, bayrak ve millet ise yüce milletimiz bu konuda hiç tereddüt etmeden canını verdi” dedi.
‘Eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz’
Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok saymaya çalışan hain şebekelere karşı her zaman dik durmaya devam edeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz” diyerek şehitlere rahmet dileyip, gazilere de şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.
“Milletimiz vakur, cesur tutumuyla tüm dünyaya örnek oldu”
Milletimizin vakur, cesur tutumuyla 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya örnek olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Muhittin Şahbaz, cesur tutumuyla vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmaktan şeref duyduğunu belirtti. Şahbaz, “Dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlere siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile yad etmek bizim için bir gönül borcudur. 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için bizlere düşen aklımızı, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir” dedi. Şahbaz, vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler ve 15 Temmuz ruhunun her zaman canlı tutulmasını diledi.
“Vatan sevgisi bizde imandandır”
15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Bu aziz vatanın, kalbi ay yıldızlı bayrağı için ürperen her evladı bir ölür bin dirilir. Vatan sevgisi bizde imandandır, kitabımızda şehit olmak vatan için ölmek vardır. Çünkü bizim için ölüm bir yok olmak değil, en büyük mertebelerden birisidir zira vatan sevgisi imandandır. Yurdumun üstünde tüten son ocak sönmedikçe kimsenin bu vatanın al bayrağını gönderden indirmeye, bu milleti esir etmeye ve bu vatanı işgal etmeye gücü yetmeyecektir çünkü bizde vatan sevgisi var” ifadelerini kullandı.
Şehit olan oğlu hakkında bilgi veren, duygu ve düşüncelerini paylaşan Ağaroğlu, “Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim idealindeki inançtır” diyerek şehitlik mertebesinin önemini vurguladı.
Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı’nın şehit aileleri ve gazilere hediye takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'daki kazada otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Aydın'daki kazada otomobil hurdaya döndü
Polis 46 adrese operasyon yaptı 22 kişi kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Polis 46 adrese operasyon yaptı 22 kişi kıskıvrak ...
Müslüman değiller ama niçin imza topladıklarını duyunca çok şaşıracaksınız Kuşadası’nda yaşayan İrlandalılar, etkilendikleri ezan sesini her vakit duymak için imza toplayıp Kaymakamlığa teslim etti
YEREL HABERLER Müslüman değiller ama niçin imza topladıklarını ...
Ata Mahallesi sakini kadınlardan Aydın Büyükşehir'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ata Mahallesi sakini kadınlardan Aydın Büyükşehir'e ...
Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı Aydın Devlet Hastanesi karıştı
YEREL HABERLER Hasta yakını hastaneyi birbirine kattı Aydın Devlet ...
ASKİ kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor
Aydın- Denizli karayolunda kaçak ve izinsiz tur denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın- Denizli karayolunda kaçak ve izinsiz tur ...
Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Günel, zabıta personeliyle kahvaltıda buluştu
ADÜ Haber Dergisi’nin 153. sayısı okurlarla buluştu
YEREL HABERLER ADÜ Haber Dergisi’nin 153. sayısı okurlarla buluştu
AK Parti’li Özmen’den Jeotermal Çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti’li Özmen’den Jeotermal Çağrısı
Nazilli'de, aranan 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli'de, aranan 11 şüpheli yakalandı
Efeler’de çöp konteynerleri yenilenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de çöp konteynerleri yenilenmeye devam ediyor
Aydın Valiliği'nden 15 Temmuz daveti
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden 15 Temmuz daveti
Metruk evde horoz dövüşüne 63 bin 340 TL para cezası
YEREL HABERLER Metruk evde horoz dövüşüne 63 bin 340 TL para cezası
Nazilli’de aranan şahıslar operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Nazilli’de aranan şahıslar operasyonu: 11 gözaltı
Vali Aksoy Kurban Vekaletini Kızılay’a verdi
YEREL HABERLER Vali Aksoy Kurban Vekaletini Kızılay’a verdi
Kontrolden çıkan otomobil, Kışla’ya girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, Kışla’ya girdi
Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ceza
YEREL HABERLER Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye 63 bin lira ...
Aydın Gençlik Merkezi’nden 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER Aydın Gençlik Merkezi’nden 15 Temmuz sergisi
Sıcak hava bunaltınca, serinlemek için yükseklere çıktılar
YEREL HABERLER Sıcak hava bunaltınca, serinlemek için yükseklere ...
Azap Gölü’nde ekoturizm faaliyetleri yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Azap Gölü’nde ekoturizm faaliyetleri yaygınlaşacak
Çocuklara hem mutluluk dağıtıyor hem de örnek oluyor Arkadaşını hediye ettiği kitap hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Çocuklara hem mutluluk dağıtıyor hem de örnek ...
Kıyı sarımsakları Körfez'e renk kattı
YEREL HABERLER Kıyı sarımsakları Körfez'e renk kattı
Hibe desteği ile aile bütçesine katkı sunmaya başladı
YEREL HABERLER Hibe desteği ile aile bütçesine katkı sunmaya başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X