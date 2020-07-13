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Küçük Halil'in yüzü yeniden gülmeye başladı

DHA

Küçük Halil'in yüzü yeniden gülmeye başladı


Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde, babasına ait otomobilde, çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında yüzü ile vücudunda yanıklar oluşan, Halil Geyik'e (5) koltuk altından alınarak yapılan doku nakli olumlu sonuç verdi.
Çiftçi İsmail Geyik (37) ile Halime Geyik (32) çiftinin 2 çocuğunun küçüğü olan Halil Geyik, 14 Nisan 2018 günü, Çalışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halinde olan babasına ait 09 SJ 960 plakalı otomobilde çakmakla oynamaya başladı. Ancak yangın çıktı. Yoldan geçen otomobil sürücülerinin fark edip haber vermesi üzerine baba ve anne, oğullarını yanan otomobilden yaralı olarak kurtardı. Halil, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  Vücudunun yüzde 35'inde üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Halil, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.  Durumunun ağır olması üzerine de Sağlık Bakanlığı'ndan istenilen ambulans helikopter ile İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. 
3 GÜNDE 200 BİN LİRA TOPLANDI
2 ay yoğun bakımda kalan Halil, daha sonra ise Bodrum'daki özel bir hastaneye yatırıldı.
Halil Geyik'in yüzüne, koltuk altından doku alınarak, nakil yapılması planlandı. 200 bin liraya mal olacak ameliyat için Aydın Valiliği'nin onayıyla 19 Mart 2019 tarihinde yardım kampanyası başlatıldı. 200 bin lira 3 günde toplandı. Ekim ve Aralık aylarında 2 kez ameliyat edilen Halil Geyik, tedavisinin ardından taburcu edilip, Söke'deki evlerine gönderildi.
'HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK'
Çok zor bir süreç yaşadıklarını anlatan anne Halime Geyik, "İnsan içine çıkmak, topluma karışmak çok kötüydü. Oğlumla parka gittiğimizde çocuklar onu görüp kaçıyordu. Bundan ikimizde çok etkileniyorduk. Evde pansumana gelen hemşireler, Bodrum'da kendi alanında iyi bir doktor olduğunu söylediler. Oraya gittik, bize çok büyük masraf çıkardılar, bunu karşılamamız mümkün değildi. Biz de valiliğe başvurduk. Yardım kampanyası düzenlendi ve üç gün bile dolmadan 200 bin liranın üstünde para toplandı. Ben bir damla su istemiştim, bana yağmur olup,  yağdılar. Allah herkesten razı olsun. Toplanan para, başta Halil'in hayalleri sonra bizlerin hayallerini gerçekleştirdi. Eylül ve Aralık ayalarında iki kez ameliyat oldu. İki ameliyat daha olacak. Şu an çok iyi. Toplum içinde rahatlıkla gezip, oynayabiliyor. Bu durumdan kendisi de çok mutlu. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu şekliyle bile, benim için büyük bir mucize. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Uyandığımız her güne şükrediyoruz. Çünkü, bana 'Anne' demesi bile yetiyor. Oğlum Halil, çok büyük bir sınavdan geçti. Bu sınavdan biz de kendisiyle birlikte geçtik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2020-07-13 17:42:32

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