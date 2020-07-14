ADÜ öğrencisi Korkmaz ABD’DE Fulbright Bursu ile eğitim görecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinden Seray Korkmaz, Fulbright Bursu’nu kazanarak 20202021 eğitimöğretim döneminde 1 yıl süreyle ABD’de bir üniversitede eğitim alma hakkı elde etti.

Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, “Öğrencimizin ABD’nin en prestijli bursu olan Fulbright Bursu’nu kazanmasını gururunu yaşıyoruz” diyerek Korkmaz’ı başarısından dolayı tebrik etti.

Didim Meslek Yüksekokulu ERASMUS ve Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Nimet Çavuş, “Geçen yıl yapılan sınavda başarılı olan Ferhat Yalçın isimli öğrencimizin ABD’de Fulbright Bursu ile eğitim almasını sağlamıştık. Bu yılda yine Didim MYO’dan bir öğrencimizin Fulbright Bursu kazanmasının sevincini yaşıyoruz’’ dedi. Öğr Gör. Nimet Çavuş, bundan sonraki yıllarda da Fulbright Bursu’na başvuru esnasında ve sonraki aşamalarda elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Seray Korkmaz, öğrenim hayatını en verimli şekilde geçirmek için çalıştığını belirterek bursu kazanmasında emeği olan bölüm hocalarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.