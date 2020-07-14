Başkan Günel, “Güzelçamlı’nın tüm sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zeus Mağarası yanındaki piknik alanında Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, önümüzdeki süreçte bölgenin alt ve üst yapı sorunlarının çözülmesi için ciddi bir yatırım planlandığını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Zeus Mağarası yanındaki piknik alanında vatandaşlarla buluşan Başkan Ömer Günel’e Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Volkan Alkış, Özgün Limoncu ve birim müdürleri eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Ömer Günel, mahallede yaşanan problemlere köklü çözümler üretmek için ciddi mesai harcadıklarını ifade etti.

“Bölgenin çehresi değişecek ”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi ve çevresinde yaşanan alt ve üst yapı problemlerini çözmek için projeler ürettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Güzelçamlı çok önemsediğimiz bir bölge. Doğal güzellikleri dünya çapında ün yapmış önemli bir yerleşim. Bu bölgeye yatırım yapmak için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ciddi projeler üretiyoruz. Alt ve üst yapı problemlerini çözmek önceliğimiz. Geçtiğimiz yaz, mahallenin sahil kesiminde ciddi yol çalışması yaptık. Çalışmalarımız bu sezon da devam edecek. Kötü durumda olan park ve yeşil alanlarda da yenileme çalışması yürüteceğiz. Bizim en büyük hedefimiz vatandaşımızı mutlu etmek. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin olun Güzelçamlı’nın çehresi değişecek” dedi.





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