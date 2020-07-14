Nazilli Belediyespor'da 2 oyuncu kalacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off şansını kaçıran Nazilli Belediyespor gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Kadrosundaki 18 oyuncunun sözleşmesinin biteceği siyah-beyazlılarda stoper Sergen Piçinciol ve kaleci Zekeriya Topayan'ın takımda tutulacağı ifade edildi. Yönetimin iki oyuncuyla masaya oturduğu, Sergen ve Zekeriya'nın da takımda kalmaya sıcak baktıkları belirtildi. Yeni sezon öncesi bütçesini belirleyen kurmayların mukaveleleri biten futbolculardan indirim isteyeceği de vurgulandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-07-14 12:03:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.