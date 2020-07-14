Nazilli Belediyespor'da 2 oyuncu kalacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta liglerin tescil edilmesinin ardından Play-Off şansını kaçıran Nazilli Belediyespor gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
Kadrosundaki 18 oyuncunun sözleşmesinin biteceği siyah-beyazlılarda stoper Sergen Piçinciol ve kaleci Zekeriya Topayan'ın takımda tutulacağı ifade edildi. Yönetimin iki oyuncuyla masaya oturduğu, Sergen ve Zekeriya'nın da takımda kalmaya sıcak baktıkları belirtildi. Yeni sezon öncesi bütçesini belirleyen kurmayların mukaveleleri biten futbolculardan indirim isteyeceği de vurgulandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-07-14 12:03:56
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