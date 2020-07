'Yeni Nesil Yerli Tohum Kullanıyor Projesi' hedefine ulaştı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Ekrem Çifci İlkokulu'nda başlatılan 'Yerli Tohumu Yaşat İnsanlık Yaşasın Projesi'ni inceleyen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, projenin hedefine ulaştığına dikkat çekerek “Efeler’de, okullarımızda, öğretmen ve öğrencilerimizin elleriyle hayat değişecek” dedi.



Sürdürülebilir bir dünya için öğrencileri küçük yaşta bilinçlendirmek, yaşanabilir çevre oluşturmak, geleneksel üretim yöntemlerini yaşatma amacıyla başlatılan 'Yerli Tohumu Yaşat İnsanlık Yaşasın' projesi hedefine ulaştı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Ekrem Çifci İlkokulu öğretmenlerinden Şaban Özdemir’in kurucusu olduğu proje kapsamında tarım atölyesini ziyaret ederek, projeyi yerinde inceledi. Atölyede ekili olan ürünleri inceleyen Özcan, olgunlaşmış ürünleri de hasat etti.



“Genişletme çalışmaları yapacağız”

Okul bahçesine girer girmez güzel kokuları aldıklarına dikkat çeken Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Şeklinden, renginden, kokusundan yerli olduğu belli olan ürünleri görmenin, ellerimle toplamanın üretenlerle birlikte kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşadım. Yerli tohumları dalından toplayıp çoğaltılmak üzere hazırlanmasının heyecanını hissettim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un tasarım beceri atölyeleriyle bir okulun sıradan bir koridordan bir hayat sahnesine dönüştürüldüğünü, dijital ortamda değil, fotoğraflar da değil, yaparak yaşayarak, tarım atölyesinde üreterek Ekrem Çifci İlkokulumuzda hayatın değişmiş olduğuna tanık oldum. Öğretmenimiz Şaban Özdemir’in sosyal sorumluluk projesi için başlattığı çalışmaya bedenen de destek oldum. Yeni sürpriz projelerin haberlerini aldım. Efeler ilçemizde tarım atölyelerinin kurulması yerel tohum üretme alanlarını genişletme çalışmaları yapacağız. Efeler ilçemizde okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin elleriyle hayat değişecek” dedi.



“Dağıtmaya devam edeceğiz”

Öğrencilerin çalışma planına göre uygulanan proje, Kovid19 pandemisi dolayısıyla ara verilmesine karşın proje kurucusu öğretmen Şaban Özdemir, bu süreçte her gün okula gelerek projenin devamlılığını sağladı. Öğrenciler ile ortak hedefleri olan dayanışmayı devam ettirdiklerini belirten Şaban Özdemir, “Tarım atölyemizde yetiştirdiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi, veli ve mahalle sakinlerine ulaştırdım. Projemiz içerisinde 100 yıllık olan yerli tohum elde edip dağıtmayı hedefliyorduk. Şu anda tere, marul, ıspanak, dereotu, soğan, barbunya, patates, salatalık, brokoli, domates, biber, patlıcan, maydanoz, ay çekirdeği tohumlarını aldık. Önümüzdeki günlerde karpuz ve kabak tohumları eklenecek. Pandemi süreci bitince öğrencilerimizle birlikte ürettiğimiz yerli tohumları Aydın halkına ücretsiz dağıtacağız. Tarım atölyemizdeki bitkiler çok canlı ve verimli elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi veli ve mahalle sakinlerine dağıtmaya devam edeceğiz. Üzücü olan öğrencilerle birlikte çalışamamak. Elleriyle ürettiklerini elleriyle dağıtma olanağı bulamadılar maalesef. Bu durumu telafi etmek için tohumlarını aldığımız ürünlerin yerine ve okulumuzun ön bahçesine yeni sebzeler ektik. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizle birlikte dağıtacağız. Projemiz tüm olumsuzluklara rağmen tamamlayarak, hedeflediğimiz her şeye ulaştık” diye konuştu.



“Okulda hayat değişti”

Proje kapsamında öğrencilerin üretmeyi de öğrendiklerinin altını çizen Okul Müdürü Mehmet Öztürk, “Okulumuz öğretmeni Şaban Özdemir’in kurucu, Özgül Örükel’in proje ortağı olduğu ETwinning projesi Mart ayında eğitim öğretime ara verilmesine rağmen devam ettirilerek hedefine ulaştırıldı. Projeyle birlikte öğrencilerimiz de üretmeyi öğrendi. Yerel tohumu çoğalmanın önemini kavradı. Okulumuzun her yerini değerlenme, evlerinin balkonlarında, park ve sokaklarda bitki yetiştirme alışkanlığı kazandılar. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un deyimiyle okulda hayat değişti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.