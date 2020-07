AK Parti Efeler İlçe Başkanı Erbil’den 15 Temmuz mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016'da başarısızlıkla sonuçlanan hain darbe girişiminin ardından 4 yılı geçtiğini hatırlatan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; “O gün, Türk milleti gerçekten önemli bir demokrasi sınavı vermiştir. Verilen bu demokrasi sınavından da başarı ile de çıkılmıştır. Hainler o gün milletin silahını yine millete doğrultmuşlardır. Ancak necip Türk milleti o silahların karşısına geçerek, göğsünü siper etmiştir. Necip Türk milleti yine tankların, topların önüne geçerek bu milleti kimsenin kirli elleriyle yıkamayacağını göstermiştir. Tüm Türkiye'nin dört bir yanında hainlerin yapmak istediği darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk milletinin vakur duruşu ile sonuçsuz kalmıştır. Bu alçaklar bilmelidirler ki bu tür girişimler 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi her zaman sonuçsuz kalacaktır. Çünkü, milletimiz demokrasisine ve özgürlerine saldıranlara karşı her zaman dik durmuştur. Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Harbinde nasıl gelebilecek her türlü hain saldırıya karşı kenetlenmiştir. Hain kalkışmayı savuran necip Türk milletinin önünde her zaman saygıyla eğiliyoruz.”

