ADÜ'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle, ADÜ Hastanesi önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışına, üniversite hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınları katıldı. Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, “Dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid19 virüsü sebebiyle Ülkemiz genelinde kan stokları kritik seviyenin altına düşmüştür. Kızılay, kana ihtiyaç duyan hastalarımızı mağdur etmemek için 1865 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri kan bağışına davet etmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne de vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” sözleri ile kan bağışı için çağrıda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.