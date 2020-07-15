Polis ceza yazınca motosikletini ateşe verdi

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Murat GÜRKANBahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin ceza kesmesine sinirlenen Fatih Çobanoğlu (31), motosikletini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, polis Çobanoğlu'nu gözaltına aldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden Fatih Çobanoğlu yönetimindeki 09 ABP 264 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Çobanoğlu'na toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya sinirlenen Çobanoğlu, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp, çakmağıyla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü. Çağırılan itfaiye ekibi su sıkarak alevleri söndürdü.

Motosiklet kullanılmaz hale gelirken, polis, sürücü Çobanoğlu'nu, hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan tutanak tutup, gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN Bahattin ALBAYRAK

2020-07-15 12:47:54



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