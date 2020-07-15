Kaymakam Şahin 15 Temmuz gazilerini unutmadı

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Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti. Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak meydanlara koşan Nuriye Yıldız, Hilmi Çetin ve Polis Memuru Alper Ünsal'ı evlerinde ziyaret eden Kaymakam Şahin, gazilere çiçek takdim etti.

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